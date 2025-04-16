Андрей Воробьев: нужно особое внимание уделить строительству муниципальных дорог

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководством регионального правительства и главами округов призвал уделить внимание важности строительства муниципальных дорог.

«Нужно очень серьезное внимание уделить не только нашим путепроводам, но и строительству дорог. Сегодня мы вышли на задачу, которую лично я слышу везде. Это муниципальная сеть дорог», — сказал Воробьев.

Глава региона отметил, что в строительстве дорог нужно опираться на современный подход к этому вопросу, так как это важно для жителей.

Также ранее губернатор обратил внимание на содержание муниципальных дорог в Подмосковье.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать», — подчеркнул Воробьев.