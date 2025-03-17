Андрей Воробьев: автобусные перевозки с отдаленных территорий требуют анализа

«Подмосковье очень разное. У нас есть перевозки из отдаленных регионов, есть более интенсивные, перевозки с прилегающих к Москве территорий, там свои сложности», — заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.

По его словам, все это требует очень серьезного анализа, администрирования и обновления подвижного состава.

Ранее губернатор сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Московской области нужно уделить отдельное внимание.