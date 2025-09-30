Алиханов: льготы по утильсбору останутся для самых востребованных у россиян авто

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что льготные коэффициенты для уплаты утилизационного сбора сохранятся для самых популярных и востребованных среди россиян автомобилей, сообщает ТАСС .

«Мы предлагаем сохранить действие нашей меры поддержки — льготных коэффициентов — как раз для массовых машин с мощностью двигателя до 160 л. с., наиболее востребованных у населения», — сказал Алиханов.

Министр подчеркнул, что размер утилизационного сбора для них останется прежним — 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за машину старше трех лет.

Глава Минпромторга добавил, что в прошлом году физлица ввезли в страну около 218,1 тыс. автомобилей с двигателем мощностью свыше 160 л. с. Это лишь 11% от общего объема отечественного рынка легковых автомобилей за 2024 год и 16% от всех импортированных в РФ легковых авто.

С 1 ноября в России увеличится тариф утильсбора на автомобили мощностью более 160 лошадиных сил для физлиц. Мера позволит пополнить федеральный бюджет в 2026 году на 1,65 трлн рублей. В 2027 году поступления в бюджет РФ вырастут до 1,99 трлн рублей.

