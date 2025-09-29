сегодня в 18:19

Бюджет РФ заработает 1,65 трлн рублей от утильсбора на машины в 2026 году

Российский бюджет от утилизационного сбора на 2026 год может заработать 1,65 трлн рублей. 561 млрд рублей РФ может заработать с машин, которые ввозятся на ее территорию, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.

В 2027 году поступления от утильсбора могут быть выше. Ожидается, что они вырастут до 1,99 трлн рублей.

В 2028 году сумма снова поднимется. Доход бюджета РФ от утилизационного сбора достигнет до 2,29 трлн рублей.

Сбор с ввозимых в РФ автомобилей в 2027 году составит 632,98 млрд рублей. В 2028-м увеличится до 701,71 млрд.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.