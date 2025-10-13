Акустические кабины с зарядными устройствами появились в метро Москвы

В Москве на пересадочном узле «Комсомольская» Кольцевой линии метро и в транспортном хабе «Нижегородская» разместили акустические кабины с зарядными устройствами. Они изготовлены из звукопоглощающего материала, сообщается на сайте мэра столицы.

Внутри кабин, которые предназначены для одного человека, есть комфортное рабочее место. Также там можно зарядить гаджеты. Предусмотрены разъемы USB и Type-C.

«При необходимости там можно поработать или провести телефонные переговоры в тишине. Выбираем места для кабин таким образом, чтобы они стали востребованными, но не мешали пассажирам», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кабины можно арендовать слотами от 15 минут как на месте, так и заранее в мобильном приложении. Пользоваться ими можно во время работы метрополитена.

Если подобные пространства будут пользоваться популярностью, их разместят и на других станциях.

Ранее власти Москвы рассказали о планах по обновлению парка поездов в метро. Подписано постановление о закупке более 700 современных вагонов.

