Власти Москвы рассказали о планах по обновлению парка поездов в метро

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о закупке более 700 современных вагонов метро серии «Москва-2026» в 2026–2027 годах. Они будут курсировать на Замоскворецкой и Троицкой линиях, а в перспективе смогут выйти и на другие ветки столичного метрополитена, сообщается на сайте градоначальника.

На прошедшем в июне ПМЭФ-2025 правительство Москвы подписало соглашение с компанией-производителем АО «Трансмашхолдинг» о продлении стратегического сотрудничества на перспективу до 2030 года. Это позволит продолжить активное обновление подвижного состава Московского метрополитена.

Современный подвижной состав будет обслуживаться по контракту жизненного цикла. Компания-производитель берет на себя полную ответственность за техническое состояние и готовность вагонов к эксплуатации в течение 30 лет. В настоящее время около 70% вагонов московского метрополитена обслуживаются по такому принципу.

Поезд «Москва-2026» сохранит ключевые преимущества предыдущей серии: широкие дверные проемы, удобные межвагонные переходы, мощные кондиционеры, освещение салона в тон линии, увеличенную вместимость и возможность подзарядки устройств.

Кроме того, по запросу пассажиров и машинистов на новые вагоны установят стильные футуристические фары, которые автоматически уменьшают яркость при приближении к станции. Также будет изменен цвет интерьера салона. Еще в новых составах планируют протестировать прозрачные мониторы WayRay, интегрированные в боковые стекла.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.