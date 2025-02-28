Акции «Аэрофлота» выросли в цене после переговоров РФ и США в Стамбуле

Стоимость акций «Аэрофлота» в моменте увеличилась на 3,13%, до 73,75 руб. Это произошло в 13:41 мск после опубликования итогов переговоров РФ и США в Стамбуле, сообщает РБК .

Затем, к 13:50 мск, рост замедлился до 2,16%. Котировки незначительно ушли вниз, откатившись до 73,06 руб.

До этого ценные бумаги компании были в умеренном минусе.

Поводом для роста котировок «Аэрофлота» стали российско-американские переговоры в Стамбуле, которые состоялись 27 февраля.

Как сообщили в МИД РФ, в ходе мероприятия Москва предложила восстановить прямое авиасообщение между двумя странами.