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Аэропорты Владивостока и Приморского края работают штатно на фоне блэкаута

Аэропорт Владивостока, малые аэропорты и посадочные площадки Приморского края работают в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

На данный момент рейсы отправляют и принимают по расписанию. Росавиация усилила мониторинг воздушного пространства в Приморском крае.

На территории Приморья удалось восстановить подачу электричества после масштабного отключения, которое произошло 16 августа. Блэкаут случился в связи с техническими неполадками на РУ-500.

Свет дали уже в четырех населенных пунктах — Лесозаводске, Лучегорске, Дальнереченске, Находке Приморского края. Медучреждения продолжают работать без остановки. Их перевели на резервные источники питания.