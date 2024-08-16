В 4 населенных пунктах Приморского края дали свет после блэкаута

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Правительство Приморья: свет после блэкаута появился в 4 населенных пунктах

После блэкаута свет появился в четырех населенных пунктах — Лесозаводске, Лучегорске, Дальнереченске, Находке Приморского края, сообщила пресс-служба правительства региона.

Медучреждения продолжают работать без остановки. Их перевели на резервные источники питания.

Водоснабжения пока нет. Его восстановят после того, как электрическая энергия будет подана на насосы. Когда это произойдет, воду начнут давать поэтапно.

Ранее из-за блэкаута в Приморском крае произошла масса ДТП. Из-за отключения света не работали светофоры.