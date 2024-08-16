Из-за блэкаута в Приморском крае произошла масса ДТП

Водители Владивостока и Приморского края часто попадали в ДТП в пятницу из-за отключения электричества, сообщает SHOT .

Причина в том, что из-за блэкаута не работали светофоры. При этом сотрудники ГАИ не могут назвать точную цифру аварий, поскольку у них пока нет света.

В центре Владивостока загруженность дорог составляет 10 баллов. Во время одного из ДТП на улице Русской в водителя легкового автомобиля на перекрестке въехала другая машина.

Ранее сообщалось, что почти все Приморье осталось без света после плановой тренировки энергетиков.