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Аэропорты Самары и Саратова снова открыли для гражданских самолетов

В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) сняли временные ограничения на полеты. Они действовали с 10:00 по московскому времени, сообщили в Росавиации.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сотрудники аэропортов и экипажи самолетов приняли все необходимые меры для безопасности пассажиров.

За ночь ВСУ попытались нанести удары беспилотниками по объектам на территории России. Средства ПВО уничтожили 132 БПЛА противника над страной, из них 54 дрона вывели из строя над Саратовской областью.