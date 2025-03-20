Минобороны: за ночь российская ПВО сбила 132 украинских беспилотника

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За ночь украинские солдаты попытались нанести удары беспилотниками по объектам на территории России. Их атаку отразили, сообщает Минобороны РФ.

Российские средства ПВО уничтожили 132 БПЛА противника над Россией. 54 беспилотника вывели из строя над Саратовской областью.

40 БПЛА ликвидировали под Воронежем. 22 беспилотника уничтожили над Белгородской областью.

Девять беспилотников ликвидировали под Ростовом-на-Дону. По три БПЛА уничтожили над Курской областью и Крымом. Один дрон выведен из строя над Липецкой областью.

Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС РФ успешно сбили БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районов Ростовской области.