Атаку беспилотников ВСУ отразили в Ростовской области
Атаку беспилотников ВСУ отразила ПВО в двух муниципалитетах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
ПВО сбивала беспилотники в Тарасовском и Миллеровском районах. О количестве и типе уничтоженных воздушных целях информация не приводится.
Пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее ПВО сработала в Саратовской области — в городе Энгельс ранена женщина. В Воронежской области было сбито около 40 дронов. Обошлось без пострадавших.