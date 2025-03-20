Атаку беспилотников ВСУ отразили в Ростовской области

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Атаку беспилотников ВСУ отразила ПВО в двух муниципалитетах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

ПВО сбивала беспилотники в Тарасовском и Миллеровском районах. О количестве и типе уничтоженных воздушных целях информация не приводится.

Пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее ПВО сработала в Саратовской области — в городе Энгельс ранена женщина. В Воронежской области было сбито около 40 дронов. Обошлось без пострадавших.