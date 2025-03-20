ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ на Воронежскую область
ПВО сбила около 40 беспилотников над Воронежской областью
ПВО сбила около 40 беспилотников над пятью муниципальными образованиями Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Беспилотники нейтрализовали в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж. При этом были применены средства ПВО и РЭБ, уточнил глава региона.
По предварительным данным властей, пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось о ранении женщины в городе Энгельс Саратовской области при атаке беспилотников ВСУ. Школы города перевели на удаленный формат работы.