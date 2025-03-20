ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ на Воронежскую область

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ПВО сбила около 40 беспилотников над Воронежской областью

ПВО сбила около 40 беспилотников над пятью муниципальными образованиями Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

Беспилотники нейтрализовали в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж. При этом были применены средства ПВО и РЭБ, уточнил глава региона.

По предварительным данным властей, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось о ранении женщины в городе Энгельс Саратовской области при атаке беспилотников ВСУ. Школы города перевели на удаленный формат работы.