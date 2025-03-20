Школы Энгельса переведут на удаленный режим после атак ВСУ
Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ на Энгельс
Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ на город Энгельс в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
При атаке дронов частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице.
«Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал в своем Telegram-канале глава региона.
Также поврежден частный дом.
Решением властей школы Энгельса перевели на дистанционный режим работы, добавил Бусаргин.
Ранее сообщалось о воздушной атаке ВСУ на НПЗ Энгельса.