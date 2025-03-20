Школы Энгельса переведут на удаленный режим после атак ВСУ

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Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ на Энгельс

Женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ на город Энгельс в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

При атаке дронов частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице.

«Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал в своем Telegram-канале глава региона.

Также поврежден частный дом.

Решением властей школы Энгельса перевели на дистанционный режим работы, добавил Бусаргин.

Ранее сообщалось о воздушной атаке ВСУ на НПЗ Энгельса.