Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Саратовскую область
ПВО отражает воздушную атаку на Саратов и Энгельс
Система ПВО отражает воздушную атаку на Саратов и Энгельс, сообщает Telegram-канал Mash.
Очевидцы сообщают, что городах звучит сирена.
Жители рассказывают, что в небе прозвучали взрывы от работы ПВО.
О пострадавших и разрушениях информации нет.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил об опасности атаки беспилотников.
В среду ночью ПВО также сработала в Воронежской области.