Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Саратовскую область

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ПВО отражает воздушную атаку на Саратов и Энгельс

Система ПВО отражает воздушную атаку на Саратов и Энгельс, сообщает Telegram-канал Mash .

Очевидцы сообщают, что городах звучит сирена.

Жители рассказывают, что в небе прозвучали взрывы от работы ПВО.

О пострадавших и разрушениях информации нет.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил об опасности атаки беспилотников.

В среду ночью ПВО также сработала в Воронежской области.