Беспилотники ВСУ пытались атаковать Воронежскую область
ПВО отбивает воздушную атаку ВСУ на Воронеж и Россошь
Система ПВО отбивает воздушную атаку ВСУ на Воронеж и Россошь, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным местных жителей, в небе над Россошью и Воронежем раздались взрывы.
О работе ПВО сообщили и в других территориях региона, утверждает канал.
Официальной информации о возможных последствиях налета пока нет.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки беспилотников и призвал жителей региона соблюдать безопасность.