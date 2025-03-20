Беспилотники ВСУ пытались атаковать Воронежскую область

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ПВО отбивает воздушную атаку ВСУ на Воронеж и Россошь

Система ПВО отбивает воздушную атаку ВСУ на Воронеж и Россошь, сообщает Telegram-канал Shot .

По данным местных жителей, в небе над Россошью и Воронежем раздались взрывы.

О работе ПВО сообщили и в других территориях региона, утверждает канал.

Официальной информации о возможных последствиях налета пока нет.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки беспилотников и призвал жителей региона соблюдать безопасность.