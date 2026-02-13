Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне сильного снегопада

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают отправку и прием самолетов на фоне мощного снегопада, обрушившегося на Московский регион, сообщает пресс-служба Росавиации.

За пятницу в воздушных гаванях обслужили 152 рейса на вылет и 132 — на прилет. Ни один рейс не был отменен из-за непогоды, самолеты на запасные аэродромы не уходили.

При этом возможны кратковременные задержки на вылет из-за необходимости дополнительно обработать воздушные суда противообледенительными жидкостями. 2 рейса были задержаны на срок не более 2 часов.

Дополнительный персонал привлекли к обслуживанию самолетов и пассажиров, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Взлетно-посадочные полосы оперативно расчищают и обрабатывают реагентами.

Непогода задержится в Московском регионе еще на пару суток, это может отразиться на работе гражданской авиации — возможны корректировки в расписании полетов и отмены рейсов. Актуальную информацию можно узнать на онлайн-табло, а также в чат-ботах авиагаваней и перевозчиков.

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимок со спутников циклона, который накрыл Московский регион. Из космоса он выглядит как огромная снежная туча.

