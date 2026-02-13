Огромная снежная туча: опубликован снимок циклона над Москвой из космоса
«Роскосмос» опубликовал снимок циклона над Москвой
Фото - © Telegram/«Роскосмос»
Столицу накрыл циклон и принес с собой сильный снегопад. Снимок циклона со спутников опубликовал «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
На снимке видно, что циклон большой — он накрывает Москву и Подмосковье полностью.
Снегопад будет идти до конца выходных, затем он может возобновиться 16 февраля. Также в столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности.
Оперативно передавать сведения о погоде, помогать в составлении краткосрочных прогнозов и изучать состояние водоемов, мониторить условия для полетов авиации удается с помощью спутников «Электро-Л». 12 февраля еще один спутник вывели на орбиту.
