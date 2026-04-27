Аэропорты Московского региона продолжают работу, несмотря на снежный апокалипсис

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский приняли и отправили 646 рейсов с начала суток. Из них 347 самолетов они выпустили, а обслужили на прилет — 299.

Самолеты, выполнявшие рейсы в аэропорту столичного региона, не совершали «уходы» на другие аэродромы. Но 10 бортов задержаны на время более двух часов.

Все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме. В обслуживании самолетов задействован дополнительный персонал. Воздушные гавани оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания самолетов в снегопад.

В Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, обледенения и сильного порывистого ветра. Непогода сохранится до конца суток.

