сегодня в 10:55

Аэропорты Астрахани и Волгограда возобновили прием и отправку рейсов

В Астрахани и Волгограде аэропорты снова работают штатно после временного закрытия, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ранее во вторник из-за угрозы атаки дронов ВСУ в этих городах закрывали аэропорты.

По словам Кореняко, при временных ограничениях на запасные аэродромы были отправлены два самолета, которые летели в Волгоград.

Он пояснил, что указанные меры вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов в воздушном пространстве регионов.