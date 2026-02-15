сегодня в 11:58

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений

Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с органами власти. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Были введены временные ограничения на использование воздуха рядом с аэропортом.

Не исключены изменения в расписании рейсов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

13 февраля в аэропортах Московского региона задержали около 80 рейсов. Тогда шел сильный снегопад.

