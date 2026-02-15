Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений
Фото - © Медиасток.рф
Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с органами власти. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Были введены временные ограничения на использование воздуха рядом с аэропортом.
Не исключены изменения в расписании рейсов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
13 февраля в аэропортах Московского региона задержали около 80 рейсов. Тогда шел сильный снегопад.
