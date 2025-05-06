Аэропорт Сочи временно ограничил прием и отправку пассажирских рейсов

Аэропорт Сочи во вторник вечером ввел временные ограничения на работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действуют с 22:03 по московскому времени.

Представитель Росавиации добавил, что меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

В пресс-службе аэропорта отметили, что все службы воздушной гавани готовы к работе после снятия временных ограничений. Авиакомпании дополнительно проинформируют пассажиров обо всех изменениях.

Ранее временные ограничения на выполнение авиарейсов были введены в аэропорту Жуковский. Аналогичные меры были приняты в аэропортах Внуково и Домодедово.