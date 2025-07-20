Аэропорт Шереметьево приостановил работу
В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на полеты
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Московский аэропорт Шереметьево ввёл временные ограничения на выполнение авиарейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введённые меры необходимы для обеспечения максимальной безопасности полётов», — отмечается в сообщении. Точные причины ограничений и их предполагаемая продолжительность не уточняются.
Пассажирам, планирующим вылет из Шереметьево, рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.
Ранее работу возобновил аэропорт Домодедово.