Аэропорт Шереметьево приостановил работу

сегодня в 23:08

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на полеты

Московский аэропорт Шереметьево ввёл временные ограничения на выполнение авиарейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введённые меры необходимы для обеспечения максимальной безопасности полётов», — отмечается в сообщении. Точные причины ограничений и их предполагаемая продолжительность не уточняются.

Пассажирам, планирующим вылет из Шереметьево, рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее работу возобновил аэропорт Домодедово.