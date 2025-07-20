Росавиация сняла ограничения на полеты в Домодедово

Аэропорт Домодедово вновь принимает рейсы после шестичасового простоя
Транспорт
Аэропорт «Домодедово»

Фото - © Аэропорт «Домодедово»/Медиасток.рф

В московском аэропорту Домодедово сняты все ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее, в 15:57 мск, он же информировал о введении временных ограничений, которые привели к приостановке операционной деятельности воздушного узла.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание у перевозчиков.