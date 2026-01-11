Аэропорт Шереметьево опроверг превращение в «пляж» из-за разбросанных матрасов

В Сети распространилась информация, что международный аэропорт Шереметьево в Москве стал похож на пляж из-за разбросанных повсюду матрасов и чемоданов. Пресс-служба воздушной гавани в официальном Telegram-канале заявила, что сообщения не соответствуют действительности, и никакого матрасного коллапса в зоне выдачи багажа нет.

Аэропорт Шереметьево вновь подчеркивает необходимость предоставления достоверных сведений и настоятельно просит не сеять безосновательную панику среди пассажиров, персонала и в отношении деятельности аэропорта в целом.

По данным пресс-службы воздушной гавани, в ряде Telegram-каналов в настоящее время активно распространяются ложные сведения о функционировании аэропорта Шереметьево. В качестве подтверждения приводятся фотографии, изображающие скопление беспорядочно разбросанных чемоданов и матрасов в зоне выдачи багажа Терминала C.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Эти показательные фото и выступления каналов не имеют ничего общего с реальной картиной дня. В настоящий момент все матрасы собраны и в залах аэропорта отсутствуют», — говорится в сообщении пресс-службы.

В качестве подтверждения к сообщению прикреплены фотографии зон выдачи багажа Терминала С и чистой зоны Терминала B. Снимки были сделаны 11 января 2026 в 12:30 по московскому времени.

