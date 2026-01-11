Аэропорт Шереметьево стал похож на пляж с надувными матрасами и чемоданами

Аэропорт Шереметьево стал похож на пляж с надувными матрасами и парковку чемоданов. Были задержаны и отменены 120 рейсов, сообщает SHOT .

На вылет были задержаны 47 рейсов, на прилет - 72. Один рейс и вовсе отменили.

Людям, которые ждут своего вылета, приходится надувать матрасы и лежать на полу аэропорта. При этом в зоне выдачи накапливаются чемоданы, которые стоят там с момента прилета прошлых самолетов.

Пассажирам, написавшим заявления, обещали отправить их багаж доставкой. Остальным предстоит лично приезжать за собственными вещами.

На опубликованной записи видно, что туристы массово сидят на полу на надувных матрасах. В месте выдачи багажа скопились десятки чемоданов.

Вечером 9 января сообщалось, что из-за непогоды в аэропорту Шереметьево были задержаны около 200 рейсов. Тогда примерно три тыс. пассажиров были заблокированы в зоне выдачи багажа из-за серьезных сбоев, случившихся из-за циклона «Фрэнсис».

