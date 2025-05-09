Аэропорт Саратова временно закрыли на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов введены в аэропорту Саратова утром в пятницу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он пояснил, что такое решение приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов в районе аэропорта.

По словам Кореняко, экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, 6 и 7 мая часть аэропортов в РФ приостанавливала работу для обеспечения безопасности в гражданской авиации. В то время Украина с помощью беспилотников атаковала российские города, в том числе Москву. 8 мая воздушные гавани заработали штатно.