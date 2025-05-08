Гражданская авиация России возобновила полеты по расписанию

Гражданская авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации.

Авиакомпания Turkish Airlines подтвердил, что с 9 мая возобновляет программу полетов в Россию в полном объеме.

Ранее турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Россию 8 мая из трех аэропортов своей страны: из Антальи, Даламана и Бодрума.

6 и 7 мая часть российских аэропортов приостанавливала работу с целью обеспечения безопасности в гражданской авиации. В то время Украина с помощью дронов атаковала российские города, в том числе Москву.

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были зарегистрированы массовые задержки и отмены авиарейсов, большое количество прибывающих рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Похожая ситуация сложилась и в других воздушных гаванях страны: в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Новосибирске, Нижнем Новгороде и других городах.

7 мая об отмене вылетов сообщили и авиаперевозчики: в частности, «Аэрофлот» отменил 52 вылета из столицы и 54 — в в Москву, «Уральские авиалинии» отменили 18 рейсов, об отмене перелетов сообщили также авиакомпании «Победа», «Россия» и S7.

Ранее в Минтрансе заявили, что делают все возможное, чтобы стабилизировать работу российских аэропортов. По прогнозам, к 18:00 8 мая все воздушные гавани должны вернуться к штатному расписанию.