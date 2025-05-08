Аэропорт Новокузнецк под Кемерово временно не принимает самолеты
Аэропорт Новокузнецк в Кемеровской области временно перестал принимать самолеты. Причина происшествия устраняется, в ближайшие часы ограничения снимут, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Пассажиров трех рейсов обеспечили прохладительными напитками. Людям из двух других рейсов дадут горячую еду.
Одни самолеты остались в аэропорту Новокузнецк. Другие были вынуждены уйти на посадку в другую воздушную гавань.
Ранее в Росавиации сообщили, что в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.