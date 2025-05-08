Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

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В аэропорту Нижнего Новогорода введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

Ограничительные меры действуют ради обеспечения безопасности пассажиров.

Вечером 6 мая и утром 7 мая 2025 года в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были зарегистрированы массовые задержки и отмены авиарейсов, большое количество прибывающих рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.