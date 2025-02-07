Аэропорт Мурманска временно закрыли на прием и выпуск самолетов
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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в международном аэропорту Мурманска имени Николая II, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал Кореняко в Telegram-канале.
Представитель Росавиации добавил, что ограничение обусловлено необходимостью гарантировать безопасность полетов гражданской авиации.
Ранее власти Волгоградской области запретили местным жителям фото-, видео- и киносъемку последствий атаки беспилотников, работы средств ПВО и мест дислокации бойцов Вооруженных сил РФ.