Аэропорт Мурманска временно закрыли на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в международном аэропорту Мурманска имени Николая II, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Представитель Росавиации добавил, что ограничение обусловлено необходимостью гарантировать безопасность полетов гражданской авиации.

Ранее власти Волгоградской области запретили местным жителям фото-, видео- и киносъемку последствий атаки беспилотников, работы средств ПВО и мест дислокации бойцов Вооруженных сил РФ.