сегодня в 10:01

Аэропорт Казани вернулся к штатной работе после угрозы атаки дронов

Международный аэропорт Казань им. Тукая вновь работает в штатном режиме на прием и отправление рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничения на работу аэрогавани были сняты в 9:00 по московскому времени.

За время их действия на запасные аэродромы отправили 2 рейса: в Самару (Курумоч) и Нижнекамск (Бегишево).

Ограничения в казанском аэропорту устанавливали с 7:00 вторника из-за угрозы атаки украинских дронов. Был введен в действие план «Ковер».