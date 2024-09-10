Аэропорт Казани вернулся к штатной работе после угрозы атаки дронов
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Международный аэропорт Казань им. Тукая вновь работает в штатном режиме на прием и отправление рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения на работу аэрогавани были сняты в 9:00 по московскому времени.
За время их действия на запасные аэродромы отправили 2 рейса: в Самару (Курумоч) и Нижнекамск (Бегишево).
Ограничения в казанском аэропорту устанавливали с 7:00 вторника из-за угрозы атаки украинских дронов. Был введен в действие план «Ковер».