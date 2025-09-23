«Аэрофлот» планирует стабилизировать расписание рейсов до вечера вторника

Компания «Аэрофлот» работает над стабилизацией расписания, в котором произошел сбой в связи с вводом временных ограничений на вылет и прилет самолетов вечером 22 сентября в аэропорту Московского региона Шереметьево, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэрофлот» планирует войти в штатный режим полетов/вылетов в/из Шереметьева до конца дня во вторник. Все службы трудятся в усиленном режиме. С пассажирами отмененных и задержанных рейсов идет работа во всех воздушных гаванях вылета.

Сейчас у касс и стоек регистрации компании в терминалах В и С в Шереметьеве отмечается спокойная обстановка, больших скоплений пассажиров нет.

Вечером 22 сентября план «Ковер» вводили в аэропорту Шереметьево из-за беспилотников.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.