План «Ковер» введен в столичном аэропорту Шереметьево из-за БПЛА

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация .

«Аэропорт Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Всего за вечер понедельника в небе над Москвой было сбито девять дронов, летевших в сторону столицы. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на местах происшествий.