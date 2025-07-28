«Аэрофлот» отменил еще шесть рейсов из Шереметьева

Компания «Аэрофлот» отменила еще шесть рейсов из столичного аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба перевозчика.

Дополнительно отменили вылеты в Элисту, Кировск, Калининград, Астану, Красноярск и Сочи, а также обратно.

Ранее авиакомпания отменила 42 рейса из-за сбоя информационных систем. Людям вернут деньги за билеты или обменяют их на аналогичные с вылетов в течение 10 дней.

Также хакерская группировка заявила, что взломала системы «Аэрофлота» и полностью уничтожила внутреннюю IT-инфраструктуру. По их словам, уничтожено выше 7 тыс. серверов компании, похищено 20 терабайт данных.