«Аэрофлот» ограничил регистрацию пассажиров и багажа
Фото - © Медиасток.рф
«Аэрофлот» временно не регистрирует пассажиров и багаж. Причина — сбой в работе системы бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»), сообщает пресс-служба авиакомпании.
Временно ограничены оформление, переоформление и возврат билетов и допуслуг во всех каналах продаж авиакомпании. Речь идет о сайте, контакт-центрах и агентах.
На фоне сбоя могут быть изменены расписания некоторых рейсов. Сейчас Leonardo принимает меры, чтобы устранить неполадки и восстановить штатную работу системы.
Ранее стало известно, что на авиарейсы Москва — Петербург начнут пускать по биометрии. Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» смогут проходить на посадку без предъявления бумажного паспорта.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.