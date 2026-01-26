«Аэрофлот» ограничил регистрацию пассажиров и багажа

сегодня в 16:01

«Аэрофлот» временно не регистрирует пассажиров и багаж. Причина — сбой в работе системы бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Временно ограничены оформление, переоформление и возврат билетов и допуслуг во всех каналах продаж авиакомпании. Речь идет о сайте, контакт-центрах и агентах.

На фоне сбоя могут быть изменены расписания некоторых рейсов. Сейчас Leonardo принимает меры, чтобы устранить неполадки и восстановить штатную работу системы.

Ранее стало известно, что на авиарейсы Москва — Петербург начнут пускать по биометрии. Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» смогут проходить на посадку без предъявления бумажного паспорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.