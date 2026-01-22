сегодня в 19:15

На авиарейсы Москва — Петербург начнут пускать по биометрии

С 1 июня 2026 года на авиамаршруте между Москвой и Санкт-Петербургом начнется масштабный технологический эксперимент. Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» смогут проходить на посадку без предъявления бумажного паспорта, используя лишь данные биометрии. Пилотный проект охватит рейсы, связывающие столичный аэропорт Шереметьево и Пулково, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу столичного перевозчика.

Идентификация личности будет осуществляться через сканирование лица или отпечатка пальца, рассказали в авиагавани.

Известно, что новая технология базируется на данных Единой биометрической системы (ЕБС). Для участия в эксперименте пассажиру необходимо заранее сдать биометрию и подтвердить ее на платформе «Госуслуги». Когда клиент прибудет аэропорт, специальное оборудование сверит параметры путешественника с базой данных и пропустит его без предъявления документа, удостоверяющего личность. Это позволит исключить паспортную проверку и сократить время ожидания.

Эксперимент инициирован Минцифры России в рамках цифровизации транспортной отрасли. Главная цель внедрения — ускорение предполетных процедур и повышение комфорта пассажиров.

В случае успеха «биометрического моста» между двумя столицами практику бесконтактной посадки планируется внедрить на других внутренних направлениях страны.

Использование биометрии остается добровольным: классический способ прохода по паспорту сохранится для всех желающих.

