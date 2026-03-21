«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьеве

Ранее в воздушной гавани объявили план «Ковер». Для безопасности введены ограничения прилетов и вылетов. Также ПВО сбила дрон, летящий на столицу.

Часть рейсов, которая летит в Москву, направлена на запасные аэродромы. Перелет проведут после снятия ограничений в аэропорту.

Пассажиров попросили перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте компании. Если рейс отменен, то не нужно приезжать в воздушную гавань.

Из-за данной ситуации производственные и клиентские службы, включая контакт-центр «Аэрофлота», переведены на усиленный режим работы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.