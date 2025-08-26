«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах

Авиакомпания «Аэрофлот» вынуждена вносить изменения в расписание некоторых рейсов из-за временных ограничений в аэропортах. Речь идет о переносах, отменах и объединениях рейсов на более вместительных самолетах, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В авиакомпании отметили, что во вторник в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в некоторых аэропортах центральной России, включая Пулково, а также с ограничениями на использование воздушного пространства в отдельных районах Ленобласти «Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание.

В «Аэрофлоте» добавили, что пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность перебронирования на ближайшие доступные даты или оформления вынужденного возврата стоимости билетов.

Во вторник утром губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что над Сланцевским, Кингисеппским и Лужским районами сбили 10 вражеских беспилотников. Обошлось без пострадавших.