«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах
Фото - © Mark Harkin/Wikipedia.org
Авиакомпания «Аэрофлот» вынуждена вносить изменения в расписание некоторых рейсов из-за временных ограничений в аэропортах. Речь идет о переносах, отменах и объединениях рейсов на более вместительных самолетах, сообщает пресс-служба авиакомпании.
В авиакомпании отметили, что во вторник в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в некоторых аэропортах центральной России, включая Пулково, а также с ограничениями на использование воздушного пространства в отдельных районах Ленобласти «Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание.
В «Аэрофлоте» добавили, что пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность перебронирования на ближайшие доступные даты или оформления вынужденного возврата стоимости билетов.
Во вторник утром губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что над Сланцевским, Кингисеппским и Лужским районами сбили 10 вражеских беспилотников. Обошлось без пострадавших.