Дрозденко: в Ленобласти сбили 10 украинских беспилотников

В Ленинградской области над Сланцевским, Кингисеппским и Лужским районами утром сбили 10 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале .

Обошлось без пострадавших. Дрозденко поблагодарил подразделения российской ПВО за обеспечение безопасности.

Позже глава Ленобласти сообщил, что при отражении атаки в Сланцевском районе повреждены стекла в трех частных домах. Также пострадал автомобиль в деревне Загорье.

Местная администрация определяет точный ущерб, нанесенный боевиками ВСУ. На данный момент в Ленобласти опасность атаки БПЛА снята.

Прошедшей ночью над 14 российскими регионами перехватили 43 дрона противника. Их ликвидировали с помощью систем ПВО с 00:00 до 06:10 вторника.

Ранее кандидат исторических наук, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что атаки дронов на промышленные объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области указывают на планы НАТО на битву за Балтийское море и лишение России выхода в мировой океан.