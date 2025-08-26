Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника за ночь

Их ликвидировали с помощью систем ПВО с 00:00 до 06:10 вторника.

По шесть БПЛА уничтожили над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять — над Волгоградской областью, четыре — над Брянской областью, по три — над Орловской и Псковской областями, по два — над Белгородской и Курской областями, по одному — над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в регионе отразили налет украинских беспилотников. Из-за этой атаки повреждена одна хозпостройка. Жертв нет.