«Битва за Балтику»: эксперт объяснил атаки дронов по Ленобласти

сегодня в 17:36

Эксперт Иванников: атаки на объекты в Ленобласти говорят о битве за Балтику

Кандидат исторических наук, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что атаки дронов на промышленные объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области указывают на планы НАТО на битву за Балтийское море и лишение России выхода в мировой океан, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

«Варварская атака на терминал в Усть-Луге является явным тому подтверждением. НАТО готовит техногенную катастрофу на Балтике с целью воздействовать на общественное мнение европейских сателлитов и лишить Россию возможности выхода в мировой океан», — объяснил эксперт.

По его словам, атаки можно считать фактически боевыми учениями Североатлантического альянса, однако юридически доказать это достаточно сложно.

Ранее в связи с опасностью БПЛА ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в петербургском аэропорту Пулково.