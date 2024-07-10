«Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов на Гоа с 1 октября

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возобновит полеты из столичного аэропорта Шереметьево на Гоа. В настоящее время продажа билетов открыта, сообщает пресс-служба перевозчика.

Вылеты из Москвы на популярный индийский курорт будут осуществляться по вторникам и субботам, обратные рейсы — по средам и воскресеньям.

С 25 октября авиакомпания добавит вылет из аэропорта Шереметьево по пятницам и обратный рейс с Гоа по субботам.

Перевозку пассажиров будут осуществлять лайнеры Airbus A330 эконом- и бизнес-классов.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» в последнее время массово задерживает и отменяет рейсы. Это связано с нехваткой бортпроводников для бесперебойной работы.