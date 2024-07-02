Baza: «Аэрофлот» массово задерживает и отменяет рейсы из-за нехватки бортпроводников

В последнее время в нескольких аэропортах столицы массово задерживаются или вовсе отменяются рейсы компании «Аэрофлот». Причиной этой проблемы называют нехватку бортпроводников для бесперебойной работы, сообщает Baza .

В пример приводится статистика аэропорта Шереметьево, где за последние выходные было задержано около 330 рейсов на вылет и на прилет. Также более 20 рейсов было отменено. Авиакомпании просто не удается собрать необходимое для рейса количество персонала.

Для укомплектовки экипажей в срочном порядке вызывают сотрудников с более поздних рейсов на более ранние. Во внутреннем чате сотрудников появилась информация, что им приходится в кратчайшие сроки перебегать с одного рейса на другой. При этом участились ситуации, когда бортпроводники поднимаются на борт уже после пассажиров.

По данным канала «Авиаторщина», дефицит бортпроводников связан с окончанием месяца, так как многие уже провели в воздухе свою санитарную норму месячного налета — 90 часов. Кроме того, на нехватке персонала сказываются и больничные, на которые сотрудники уходят из-за работы и учебы без выходных.

Ранее «Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку Ту-214. Последняя обязалась предоставить 11 самолетов, которые могут модернизировать по желанию авиакомпании.