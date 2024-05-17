«Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку Ту-214
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Компания «Ростех» в ближайшее время поставит «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214. На данные воздушные суда уже заключили твердые контракты, сообщает РБК.
Глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что сроки поставки на данный момент прорабатывают.
«В перспективе они хотят еще, конечно. У них при этом еще есть общее пожелание к доработке этих самолетов — у нас они рассчитаны на трех членов экипажа, просят перевести на двух членов экипажа»
Сергей Чемезов
глава «Ростеха»
По словам главы госкорпорации, сейчас идет активная работа в данном направлении.
На данный момент неизвестно, поступят ли в парк национального перевозчика все эти 11 бортов с двумя членами экипажа или производитель не успеет модернизировать часть из них.