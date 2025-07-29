«Аэрофлот» 29 июля выполнил 172 рейса из Москвы из 216 планируемых

29 июля компания «Аэрофлот» выполняла рейсы по расписанию. По состоянию на 18:00 было совершено 172 рейса из запланированных на вторник 216.

Официальный сайт перевозчика работает в штатном режиме. Пассажиры также могут обращаться с вопросами в контакт-центр авиакомпании.

Время ожидания на линии составляет менее одной минуты. Пассажирам в том числе оказывается помощь по вопросам возврата денег и переоформления билетов.

Пассажиры могут зарегистрироваться на рейс в аэропортах. Также для них доступна онлайн-регистрация за 24 часа до вылета.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что 29 июля почти все рейсы компании возобновились. Утром несколько полетов были отменены, но далее программа перевозчика стабилизировалась.