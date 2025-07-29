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«Аэрофлот» с 29 июля выполняет рейсы по расписанию

Рейсы «Аэрофлота» с 10:00 29 июля выполняются по расписанию. Утром могли быть точечные отмены, но далее программа перевозчика стабилизировалась, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно (216 из 233). За 28 июля «Аэрофлот» выполнил порядка 80% рейсов из запланированных. В основном отменялись рейсы в/из Москвы. В регионах самолеты летали стабильно, эта часть программы была выполнена в полном объеме.

Все полеты осуществляются с приоритетом безопасности. Для пассажиров доступна онлайн-регистрация, регистрация в аэропорту. Сайт авиаперевозчика работает корректно.

На данный момент обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная. Всех людей, чьи рейсы были отменены, информируют об этом заранее.

28 июля у «Аэрофлота» произошел сбой информационных систем из-за кибератаки. Из-за этого компания отменила 54 парных рейса. Некоторым пассажирам предложили лететь рейсами «Победы» и «России».