Адвокат: за обрызгивание пешехода грязью грозит штраф или арест
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Юрист Сергей Жорин сообщил, что если водитель намеренно задел лужу и облил пешехода, ему может грозить штраф, арест на срок до 15 суток или даже уголовное наказание. Об этом сообщила «Газета.ru».
«В российском законодательстве нет отдельной нормы, прямо запрещающей „окатывать“ пешехода из лужи, но это не значит, что пострадавшему нельзя защититься. Если удастся доказать, что водитель умышленно заехал в лужу и преднамеренно обрызгал пешехода, то его можно привлечь по статье „Мелкое хулиганство“ (ст. 20.1 КоАП РФ). За это предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей, а в некоторых случаях — административный арест до 15 суток. Если было повреждено имущество — одежда, гаджеты и прочее — это может быть квалифицировано как „повреждение или уничтожение чужого имущества“ (ст. 7.17 КоАП РФ). В этом случае штраф составит от 300 до 500 рублей. Если ущерб превысил 5 000 рублей и был нанесен умышленно, возможна уголовная ответственность (ст. 167 УК РФ). Санкции варьируются от штрафа (от 40 000 рублей) до лишения свободы (до 2 лет, а при хулиганском мотиве — до 5 лет)», — рассказал Жорин.
Адвокат отметил, что для суда важно подтвердить вину водителя — помогут записи с камер, фотографии, свидетельские показания.
Он уточнил, что при этом пострадавший вправе подать иск о возмещении материального ущерба (затраты на химчистку, новую одежду, ремонт), компенсации морального вреда и судебных издержек. Если сумма ущерба не превышает 50 000 рублей, дело рассматривает мировой суд, если больше — районный. В качестве доказательств подойдут госномер автомобиля, видео, показания очевидцев, чеки и фото. Фиксируйте все детали: следы грязи на одежде, машину, контакты свидетелей. Сохраняйте чеки за услуги и покупки. Немедленно обращайтесь в полицию или вызывайте ГИБДД, чтобы зафиксировать нарушение
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