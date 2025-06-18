Адвокат: за обрызгивание пешехода грязью грозит штраф или арест

Юрист Сергей Жорин сообщил, что если водитель намеренно задел лужу и облил пешехода, ему может грозить штраф, арест на срок до 15 суток или даже уголовное наказание. Об этом сообщила «Газета.ru» .

«В российском законодательстве нет отдельной нормы, прямо запрещающей „окатывать“ пешехода из лужи, но это не значит, что пострадавшему нельзя защититься. Если удастся доказать, что водитель умышленно заехал в лужу и преднамеренно обрызгал пешехода, то его можно привлечь по статье „Мелкое хулиганство“ (ст. 20.1 КоАП РФ). За это предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей, а в некоторых случаях — административный арест до 15 суток. Если было повреждено имущество — одежда, гаджеты и прочее — это может быть квалифицировано как „повреждение или уничтожение чужого имущества“ (ст. 7.17 КоАП РФ). В этом случае штраф составит от 300 до 500 рублей. Если ущерб превысил 5 000 рублей и был нанесен умышленно, возможна уголовная ответственность (ст. 167 УК РФ). Санкции варьируются от штрафа (от 40 000 рублей) до лишения свободы (до 2 лет, а при хулиганском мотиве — до 5 лет)», — рассказал Жорин.

Адвокат отметил, что для суда важно подтвердить вину водителя — помогут записи с камер, фотографии, свидетельские показания.

Он уточнил, что при этом пострадавший вправе подать иск о возмещении материального ущерба (затраты на химчистку, новую одежду, ремонт), компенсации морального вреда и судебных издержек. Если сумма ущерба не превышает 50 000 рублей, дело рассматривает мировой суд, если больше — районный. В качестве доказательств подойдут госномер автомобиля, видео, показания очевидцев, чеки и фото. Фиксируйте все детали: следы грязи на одежде, машину, контакты свидетелей. Сохраняйте чеки за услуги и покупки. Немедленно обращайтесь в полицию или вызывайте ГИБДД, чтобы зафиксировать нарушение

Ранее автомобилистов предупредили о серьезных штрафах за неправильный заезд в лесные и прибрежные зоны.