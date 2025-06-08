Штрафы до 50 тысяч: за что могут оштрафовать за въезд в лес и к водоемам
Декан юридического факультета ВШЭ Вадим Виноградов предупредил автомобилистов о серьезных штрафах за неправильный заезд в лесные и прибрежные зоны, сообщает RT.
Размер наказания зависит от статуса территории и может достигать 50 000 рублей.
На особо охраняемых природных территориях (заповедники, национальные парки) въезд без разрешения карается штрафом 3-4 тысячи рублей с конфискацией транспортного средства. В обычных лесах во время пожароопасного периода (IV–V класс опасности) штрафы возрастают до 15-50 тысяч рублей.
Отдельно регулируется подъезд к водоемам: в пределах водоохранной зоны (50-200 метров от берега) запрещены движение и стоянка машин вне специальных площадок с твердым покрытием. Нарушителям грозит штраф 3-4,5 тысячи рублей.
Эксперт рекомендует обращать внимание на предупреждающие знаки, которые сейчас массово устанавливают вдоль берегов.